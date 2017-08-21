印度教女子嫁穆斯林 父親訴請婚姻無效法院竟批准

2017-08-21 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕印度喀拉拉邦一名24歲女子哈迪雅（Hadiya），出生印度教家庭，在坦米爾納杜邦習醫時改信伊斯蘭教，去年12月與穆斯林男子賈汗（Shafin Jahan）結婚，沒想到竟遭地方法院宣告婚姻無效，並強制她回到父母家。她的丈夫上訴到最高法院，最高法院仍維持原判。

根據《衛報》報導，哈迪雅的父親向地方法院訴請婚姻無效，並訴請女兒強制返家，判決批准，最高法院甚至要求調查哈迪雅是否自願改信伊斯蘭教，或者是「愛情聖戰」的受害者。所謂的「愛情聖戰」，是印度教極右派人士質疑穆斯林男子會利用愛情及婚姻，讓女性改信伊斯蘭教。

自5月以來，哈迪雅被軟禁在家中，沒有網路與電話，無法與外界接觸，家門外還有警察看守，一名社運家拍到一支影片，影片中她直問母親，「我該怎麼活，這還是我的生命嗎？」

印度資深律師瑪曼（Rebecca Mammen）對於最高法院的裁決表示「非常震驚」，「這個婚姻顯然是兩個成年人之間的合意關係，完全是自願的，我不知道有什麼法律能允許法庭這麼做。」捍衛女權的律師葛洛維（Vrinda Grover）則不滿地指出，印度婦女經由自己意志做出的選擇，違反了社會規範，社會便以剝奪她的自由作為回應。