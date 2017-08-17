應對北韓導彈威脅 日本決定引進陸基神盾系統

2017-08-17 18:04

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島局勢不穩定，日本防衛省認為，要應對北韓接連不斷發射導彈，必須提升防禦力，決定引進「陸基神盾系統（Aegis Ashore）」。

日本《共同社》報導，日本政府相關人士17日透露，防衛省決定引進能將海上自衛隊宙斯頓搭載的攔截導彈「SM-3」部署在陸地上的「陸基神盾系統」。有意見指出，這使海上和陸上同時實施警戒監視成為可能，但也可能加劇地區緊張。

與海上的宙斯盾艦相比，「陸基神盾系統」的優點是容易隨時保持警戒和減輕隊員負擔，還能搭載日、美正共同開發的改良型攔截導彈「SM3 BLOCK 2A」，提高可攔截的高度、防護範圍和命中精準度。

日本政府計畫最快於2018年下半年修改《防衛計畫大綱》，在2019年度以後制定下一期《中期防衛力整備計畫》，屆時將體現早日引進「陸基神盾系統」的方針，並同步展開部屬地點的選定等工作。

報導指，預計防衛大臣小野寺五典會藉17日在美國華盛頓舉行美日外長和防長參加的安全保障磋商委員會（2+2）會議，以及與美國防長單獨會談時，向美方進行相關說明。

日本當局預計在明年3月前將能應對彈道導彈的宙斯盾艦從4艘增加到5艘的計畫，也將力爭今年內實現。

另外，為避免日本與美國用來警戒監控導彈的人造衛星受到反衛星武器或太空垃圾破壞，日本將創建自衛隊首支宇宙部隊，最快於2023年啟用雷達對亞洲地區展開監視。