紐約警長對女同事亂噴精 判拘20天賠償449萬

一名56歲的紐約市警察局（NYPD）警長伊斯辛高，竟將精液噴在一名63歲的女同事身上！（New York Daily News）

2017-08-17 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕一名56歲的紐約市警察局（NYPD）警長伊斯辛高（Michael Iscenko）被判處20天的拘役，因其在警察總部中做出猥褻的行為，將精液噴在一名63歲的女同事身上！

綜合媒體報導，2015年1月23日，這名受害的行政女助理在上完廁所後，跟另一位女子在電梯間聊天，而後她才感覺到旁邊濕濕的，竟有精液在腿上，無法忍受這「情慾的發洩」，女助理尋求幫助。經DNA比對後發現在受害者的鞋上，是伊斯辛高的精液，此外監視器畫面也拍得一清二楚，伊斯辛高在噴精後馬上逃跑。

伊斯辛高在曼哈頓最高法院判處刑罰前表現憐憫神情，堅稱自己是一個好警察，也從不毆打人民，但法官告訴他說，「你造成女子身心極大的傷害，未來陰影都會一直存在她心裡。」。

伊斯辛高的「三級性虐待」最多可以判刑三個月，然而最終被判處20天的拘役！被釋放後，Iscenko需接受治療強迫性的改善行為。女職員最終獲賠14萬7250美元（約新台幣449萬元）。伊斯辛高被解僱，但仍保有退休金。