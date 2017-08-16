與菲共享南海資源 中國保證不再佔領新領土

中國於南海西沙群島的爭議島礁上擴大人工建設。（法新社）

2017-08-16 18:50

〔編譯周柏憲／綜合報導〕菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）表示，在菲律賓與中國雙方加強關係之際，中國向菲國擔保不再佔領南海的新領土。與此同時，菲國外交部長凱耶塔諾（Allan Peter Cayetano）表示，菲國正與中國制定開發南海爭議海域的原油和天然氣，目標是1年內開始鑽採。

路透報導，羅倫沙納在國會聽證會上表示，菲、中兩國已找到「權宜之計」，即禁止再佔領南海的島嶼，「中國將不會在南海佔領新的地物，也不會繼續在黃岩島建造工事。」黃岩島是靠近菲國的主要漁場，2012-16年遭中國封鎖。

專家分析，中國在南海爭議水域的礁上建造7座島，設有跑道、雷達、地對空飛彈等等中國聲稱防衛用的地物，其中3座島嶼還可停靠戰機。羅倫沙納說，「若中國再佔領島嶼，將會很嚴重。」

此外，菲國外長凱耶塔諾15日向議員承諾，與中國簽訂任何開採南海能源條約並無違憲之嫌，收益與中國6：4對分，而且菲國佔比較大，「菲律賓人怎麼會有意見？這不會違憲」，「我們可在爭議海域擬定一份比開採馬蘭巴雅（Malampaya）油田更優渥的貿易條約。」

路透分析，聲稱擁有爭議海域原油與天然氣的中、菲兩國，分享資源就等同於認同彼此的聲索權，因此該交易既複雜又敏感。