中國「戒網癮學校」電擊小孩！ 一人犯錯全班電針灸

中國的「戒網癮學校」除了電擊學生外還採連坐制，一人犯錯，全班被電。（圖取自網路）

2017-08-16 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕青少年網路成癮在各國都是一大問題，第三次《中國青少年網癮報告》指出，中國青少年網路成癮人數達到2400萬，也讓近年「戒網癮學校」也如雨後春筍般接連設立。然而安全性令人質疑，兩週內已有2起學生死亡案例。究竟戒網癮學校究竟是「拯救」家庭還是「毀滅」家庭？

外媒指出，校方會電擊學生造成休克，甚至採取連坐處分，一人犯錯全班可能都被電。

據《BBC》報導，一位名為雷斯林的記者，採訪了三位從「戒網癮學校」出來的少年，發現校方居然是用電擊來治療這些小孩，校方要求他們不能睡懶覺、頂嘴與鬧脾氣，否則就用電擊造成孩子「電休克」，2014年開始一些中心改口稱這叫「電針灸」、「電脈衝」，這並非換湯不換藥，受訪者指出新的儀器「比舊的更痛苦」。

報導指出，體罰除了是家常便飯外，校方更採連坐制度，「一人犯錯，全班受罰」，造成同學間互相憎恨，除了身體傷害也讓少年們心靈受創，不只恐懼更是心懷憎恨，然而若是返家後表現不好，還有可能被再抓回去「改造」。另外，有些校方還會號稱使用「催眠療法」，事實上就是將小孩丟進黑暗的房間中一兩個小時，途中播放悲傷的音樂與講述親情故事，並只許他們1個月見一次父母。

昨（15）日安徽省一名18歲少年李傲在戒網癮學校中受重傷死亡，幾天前西安16歲的少年小魏疑似受不了封閉環境，在學校內跳樓自縊，只留下遺書表示：「真的很想您們，我知道我這樣您們會傷心，會哭，但我真的受不了這個世界了」，戒網癮學校誇張的教育方式，確實讓這些青少年「不再上網」，卻也毀了無數家庭。