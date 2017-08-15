佛教極端主義興起！緬甸佛教徒恐清洗穆斯林

緬甸佛教圖上街遊行，要將羅興亞人趕出緬甸。（歐新社）

2017-08-15 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍方近日以打擊恐怖分子為由，將大量部隊派往鄰近孟加拉的若開邦，欲清掃支持緬甸分離主義的羅興亞人，但聯合國也相當擔心這會成為殘忍的種族清洗。而鎮壓中也傳出軍方強暴婦女、濫殺無辜等惡行，而翁山蘇姬政府卻視若無睹。

綜合媒體報導，緬甸的信仰佛教的人口比例高達9成，而若開邦中信仰穆斯林的羅興亞人卻高達4成，他們被緬甸政府認為是隨英國殖民政府來緬甸開墾的孟加拉人，因此拒絕承認其公民身分，但大部分的羅興亞人認為，自己的民族早在7世紀就已經來到緬甸。去年10月伊斯蘭極端份子攻擊邊境的哨所，造成9名員警身亡，至此之後緬甸政府更加強對於若開邦的控制。

緬甸國務資政翁山蘇姬卻未替弱勢發聲，9日與各個聯邦部長會談後，10日派遣約500人前往若開邦山區，12日時軍方證實目前仍繼續增兵，並指出羅興亞武裝份子在此練兵，必須阻止其擴張勢力。另一方面，曾被時代雜誌稱為「佛教恐怖分子」、緬甸僧兵領袖阿欣威拉杜（Ashin Wirathu）也表示，緬甸的佛教證面臨了伊斯蘭恐怖分子的威脅，而他將領導緬甸佛教對抗威脅。

然而，聯合國卻認為緬甸政府此舉離種族清洗不遠，並對於緬甸軍方的強暴與濫殺無辜相當擔憂，聯合國人權事務高級專員辦事處認為以犯下危害人類罪，而緬甸當局則完全否認，並拒絕接受聯合國的調查。在民間，許多佛教徒也對聯合國人抱有敵意，認為他們對羅興亞地區武裝穆斯林勢力提供幫助。

近年來「佛教極端主義」在東南亞和南亞地區快速擴展，威脅了穆斯林少數族群的生存，羅興亞人正是最好的案例，目前有超過14萬人流離失所，不只緬甸公民身分，連基本人權也遭到侵害，除了被關在難民營外，遭鞭打、虐待、強暴，幼童遭殺害都是羅興亞人所承受的悲慘命運。