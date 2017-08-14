梵谷「向日葵」大團圓！ 臉書直播打造虛擬畫廊

向日葵畫作將別於以前的觀賞方式，透過網路直播和虛擬實境，呈現在梵谷迷眼前。（法新社）

2017-08-14 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭畫家梵谷（Vincent van Gogh）的畫作流傳千史，要將全部畫作一起觀賞是件難事。臉書就與5個博物館合作，將5幅梵谷知名的向日葵畫作，搭配直播和虛擬實境，打造虛擬畫廊，讓觀眾以一種新穎的觀賞方式，體驗梵谷傑作帶來的奧妙。

綜合外媒報導，臉書將在台灣時間15日凌晨12時50分開始直播，利用VR虛擬實境、360度全景視頻等技術，造創一個虛擬美術館，網友將在三度空間、逼真的模擬環境裡，觀賞梵谷的5幅向日葵畫作。

這項計畫稱為向日葵360（Sunflower 360）計畫，與臉書合作的美術館包括英國倫敦國家美術館（National Gallery），阿姆斯特丹的梵谷美術館（Van Gogh Museum），美國費城藝術美術館（Philadelphia Museum of Art），慕尼黑新美術館（Neue Pinakothek），以及位於東京的損保日本興亞東鄉青兒美術館（Seiji Togo Memorial Sompo Japan Nipponkoa Museum of Art）。

在該計畫10日啟動時，梵谷的弟弟西歐（Theo）的曾孫威倫（Willen van Gogh），同時也是梵谷美術館的顧問，為此計畫錄下一段介紹影片，表示「梵谷的向日葵是能夠帶給人源源不斷靈感的藝術作品，虛擬畫廊和直播以一種新穎的方式，為全世界各地的藝術愛好者們提供了另一種欣賞偉大傑作的可能。」

這些作品會由5個美術館的館長進行15分鐘的講解評論，觀眾將會體驗新科技的魅力，搭配專業人士的解說，成為一種新型的看展的方法。威倫表示，錯過直播的觀眾，各個博物館將會在個別的臉書專頁，虛擬畫廊中展示5幅畫作，成為真正的向日葵360。

相關連結請見：

相關影片請見：