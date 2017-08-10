泰國黑心業者坑中客 椰子樹皮當燕窩賣

泰國業者涉嫌用特殊樹膠混合椰子樹皮熬製成所「燕窩」，來兜售給中國遊客，其中多數為專接中客團的餐廳。（圖擷自《Khaosod》）

2017-08-10 15:17

〔即時新聞／綜合報導〕由於薩德問題與政治因素影響，許多中國遊客不再熱衷於前往南韓與台灣旅遊，而泰國成了中客的首選之地，曼谷、芭達雅等熱門景區的旅遊景點隨處可見中客團，但有泰國業者看準中國人愛吃補品，涉嫌用椰子樹皮熬製成「燕窩」賣給中客謀取暴利。

根據泰國媒體《星暹日報》報導，泰國警方聯合當地消費者保護部門、衛生部等單位，共同查獲當地業者涉嫌用特殊樹膠混合椰子樹皮熬製成「燕窩」，來兜售給中國遊客，在熱門景點芭達雅就破獲9家非法向中國遊客銷售黑心燕窩的業者，其中多數為專接中客團的餐廳。

近年來泰國燕窩被中國遊客炒作成一款優質補品，泰國警方表示，純正燕窩的市場價是每公斤15萬泰銖（約新台幣13.7萬），而樹皮黑心燕窩每公斤僅售4萬泰銖（約新台幣3.6萬），這種樹皮黑心燕窩除了有衛生安全問題外，還讓泰國觀光產業每年損失近40億泰銖（約新台幣36.4億）。

泰國警方提醒來泰遊客購買燕窩或其它補品，請至正規銷售店購買，未來將加強打擊力度，保障國內外遊客權益。