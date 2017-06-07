麻州「文字殺人案」 美少女靠簡訊讓男友走上絕路

2017-06-07 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國麻州幾年前曾發生轟動一時的「簡訊殺人案」今日再度開庭。當時年僅17歲的少女卡特（Michelle Carter）寄送簡訊給男友，鼓勵患有憂鬱症的18歲男友羅伊（Conrad Roy III）自我了斷，最終羅伊結束自己生命。6日開庭時，被告律師卻表示羅伊尋死多年，卡特傳簡訊是在幫助他。

綜合外媒報導，本案發生於2014年7月13日，羅伊被發現陳屍於車上，因一氧化碳中毒死亡，最初被判定是自殺。但經調查後發現羅伊與女友卡特的簡訊中，不但有許多討論自殺的內容，甚至有卡特「鼓勵」羅伊走上絕路的簡訊，卡特隨後被依殺人罪起訴，目前仍在審理中。

本月6日開庭時，卡特的辯護律師表示，羅伊在父母離異後遭家庭成員的虐待，因此罹患憂鬱症。羅伊不但在網路搜尋自殺的方法，還曾向女友建議仿效「羅密歐與茱麗葉」雙雙殉情。卡特無法打消他尋短的念頭，最終只好發送那些鼓勵自殺簡訊，希望讓他能夠尋求其他人的幫助。另一方面，卡特也有心理疾病，目前正在進行藥物治療。

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