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靠P圖「登頂」聖母峰 印度夫婦被抓包遭收回證書

印度一對夫婦去年公開成功攀登聖母峰的登頂照片（下圖），但有登山客（上圖）質疑這對夫婦拿他的照片造假，如今這對夫婦的登頂證書遭撤銷。（圖擷自Satyarup Siddhanta臉書、gist.ng；本報合成）

2017-06-01  23:30

〔即時新聞／綜合報導〕印度一對夫婦去年公開成功攀登聖母峰的登頂照片，並成為全球首對同時登上珠穆朗瑪峰的夫婦，但有登山客舉照片質疑這對夫婦的照片造假，後經警方調查這對夫婦的登頂證書遭撤銷，並被禁止進入尼泊爾10年。

外媒早先報導，拉瑟德夫婦（Dinesh and Tarakeshwari Rathod）是在去年6月開記者會聲稱，他們在5月23日成功攀登聖母峰，但他們出示的登頂照片後來被另一名登山客希達塔（Satyarup Siddhanta）質疑是拿他的相片P圖變造，警方獲悉後為此展開調查。

外媒今日報導指出，拉瑟德夫婦確實是將其他人的照片拿來移花接木，其中一張圖是用妻子塔莎卡許沃里．拉瑟德（Tarakeshwari Rathod）的臉蓋掉希達塔的臉，雙手還被貼上印度國旗，另一張圖則是用拉瑟德的臉覆蓋掉希達塔的臉，因此兩人的登頂證書以因此遭撤銷，並遭禁止進入尼泊爾10年。

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