前巴拿馬強人諾瑞嘉逝世 與台灣關係密切

巴拿馬前獨裁者諾瑞嘉與台灣關係密切，在1960年代，以巴拿馬軍官身份來台接受政戰訓練，同時也是美國CIA的線民。（美聯社）

2017-05-30 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕巴拿馬總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela）在推特上宣布，前巴拿馬獨裁者諾瑞嘉（Manuel Noriega）在當地時間29日深夜逝世，享壽83歲，諾瑞嘉曾來台接受過政戰訓練，被美國推翻後一直身陷囹圄。

綜合外媒報導，巴拿馬總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela）在推特上宣布，前獨裁者諾瑞嘉逝世，享壽83歲，醫院方面也證實，諾瑞嘉在當地時間29日深夜11點在巴拿馬城一家醫院死亡，死因暫時無法公布，近年來諾瑞嘉的健康就亮起了紅燈，今年3月曾動腦部手術，切除腫瘤。

諾瑞嘉與台灣關係密切，在1960年代，以巴拿馬軍官身份來台接受政戰訓練，也多次帶妻兒來台度假，諾瑞嘉同時是美國中情局（CIA）的線民，1968年參與了軍事政變推翻當時政府，1983年成巴拿馬最高領導人，期間與台灣軍情合作極為密切，諾瑞嘉提供台灣情報人員巴拿馬護照前往中國和香港布線，台灣也提供諾瑞嘉軍械、情報器材。

諾瑞嘉在擔任巴拿馬最高領導人期間，鐵腕壓制反對派聲音，1989年巴國總統大選，反對派獲得選舉勝利，但諾瑞嘉宣布選舉無效，美國隨即實行經濟制裁，諾瑞嘉強勢回應，宣布與美國進入戰爭狀態。

1989年12月20日，當時的美國總統老布希下令美軍入侵巴拿馬，在代號「正義之師作戰」的軍事行動下，推翻諾瑞嘉的軍事政權，諾瑞嘉生擒至美國後，被美國法院以走私毒品和敲詐勒索的罪名判處其40年有期徒刑，2007年9月假釋出獄，接著被引渡至法國，接受洗錢罪的審判，2011年再被引渡回巴拿馬，他被控違反人權罪，被判處3項20年徒刑。

諾瑞嘉今年3月傳出病危消息，因切除腦部腫瘤的所引起併發症，他就一直待在加護病房，最後仍回天乏術；巴拿馬總統瓦雷拉表示：「諾瑞嘉的逝世闔上了我們歷史上的一頁，他的女兒和家屬可以安靜得埋葬他。」