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紐時訪林昶佐 從搖滾重金屬到國會殿堂

2017-05-29  05:00

〔中央社〕「紐約時報」週末版人物誌刊登時代力量立委林昶佐，描繪他如何從搖滾重金屬歌手轉變為國會議員的心境轉折，粉絲更關心他何時也能在立法院高聲吶喊、尖叫。

閃靈Freddy自從登上國會殿堂後，積極參與國際事務並頻頻接受美媒訪問。紐時刊登這篇今年稍早在台北進行的訪問提及，林昶佐2015年暫別超過20年、心愛的搖滾樂團事業，轉身投入政治，當選立法委員。

報導搭配了林昶佐去年坐在台北辦公室的照片，裡頭清晰看到背景是2015年閃靈樂團的戶外演唱會與集會的巨幅照片，相當醒目。

紐時提及林昶佐的長髮，已成為國會內的標誌，青年世代領袖之一，推動進一步的改變及台灣獨立，並引述時代力量黨主席黃國昌說，「林昶佐是搖滾明星，非常有魅力」，「他幫我們吸引一些過去從不關心政治的人。」

林昶佐早年即熱中政治事務，除是閃靈樂團主唱外，也身兼國際特赦組織台灣分會（Amnesty International Taiwan）理事長，但真正促使他轉向政壇的是2014年的太陽花學運。

談到台灣與大陸的關係，林昶佐說，「年輕世代與父母輩全然不同」，我們稱其為「天然獨」或台灣獨立的自然擁護者。「他們生長在民主與自由的國家，『台灣是獨立的』對他們而言，毫無疑問。」

林昶佐也說，「身為台灣人，唱極端的重金屬音樂，讓我覺得很怪，但用台灣神話和民間傳說做為素材，可以建立自我認同，並進一步瞭解台灣歷史。」

林昶佐現階段以黨的議題為主要優先，包括改變台灣的公投與彈劾制度。對於大法官的同婚釋憲案，他說，「我實在太高興了，這對台灣是很重要的一步」。除此之外還有許多需要被關心的議題，包括讓台灣獲得更多國際認可。林昶佐認為，「改善台美關係，不代表中美關係就會惡化」，「我們只希望用我們的方式與每一個人維持關係，這不是零和遊戲」。

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