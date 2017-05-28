白宮貼第一夫人合照 圖說竟無視盧森堡「第一先生」

白宮圖說直接忽略戴斯特內，過了近10小時才加上，被網友罵翻。（圖擷自臉書）

2017-05-28 15:22

〔即時新聞／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）峰會日前召開，各國第一夫人合影時，盧森堡總理貝特（Xavier Bettel）的同志伴侶戴斯特內（Gauthier Destenay）也入列，成為首位一起合影的「第一先生」，不過有網友發現，美國白宮發布照片的圖說，竟直接忽略掉戴斯特內，引發網友批評。

多家外媒報導，白宮在臉書貼出各國第一配偶的合照，被發現圖說省略了戴斯特內，過了近10個小時才重新補上，許多人質疑白宮是刻意忽略，一名盧森堡網友更直批，這非常不尊重人，一點也不好。

許多美國網友批評白宮不專業、不尊重人，也有人強調，就算白宮想刻意忽略，但戴斯特內本人存在的事實是無法抹滅的。目前白宮沒有回應此事，僅在臉書重新編輯圖說內容。

《衛報》指出，美國雖已通過同性婚姻，但美國總統川普未像前任歐巴馬一樣保護同性戀者權益，美國副總統彭斯也強烈反對擴大這個權利。

據報導，貝特並非世界首位有同性婚姻伴侶的國家領袖，冰島總理西古達朵提（Jóhanna Sigurðardóttir）在2010年當選時，成為世界首位與同性伴侶結婚的領導人。