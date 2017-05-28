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同歸於盡！海豚吞章魚 遭反撲窒息而死

一隻寬吻海豚（bottlenose dolphin），2015年8月30日被發現死在澳洲西部的Stratham海灘，口中咬著一隻巨型章魚。（圖擷取自《海洋哺乳動物科學》）

2017-05-28  11:38

〔即時新聞／綜合報導〕一隻寬吻海豚（bottlenose dolphin），2015年8月30日被發現死在澳洲西部的Stratham海灘，口中咬著一隻巨型章魚。最新的研究報告顯示，這隻海豚被章魚的吸盤梗塞氣管及食道，導致海豚窒息而死。

《海洋哺乳動物科學》（Marine Mammal Science）文章指出，這隻雄性寬吻海豚名為「吉利根」（Gilligan），從2007年開始被科學家追蹤，是一種印度洋、太平洋特有的品種，身長242公分。

澳洲默多克大學（Murdoch University）的研究報告顯示，當時吉利根吞食一隻巨型章魚，章魚的8條觸手，有1條延伸至吉利根的食道，另外7條觸手卡在咽喉上，封鎖住吉利根的氣管，導致吉利根窒息死亡。

這隻巨型章魚學名為「Macroctopus maorum」，重達2.1公斤、觸手長約130公分，是澳洲體型最大的章魚品種，也是全球第3大的章魚。

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  • 章魚觸手塞住海豚的咽喉。（圖擷取自《海洋哺乳動物科學》）

    章魚觸手塞住海豚的咽喉。（圖擷取自《海洋哺乳動物科學》）

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