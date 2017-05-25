同婚釋憲備受國際關注 外交部：讓世界看到台灣

華盛頓郵報則評論，此釋憲鞏固台灣作為捍衛同性戀、雙性戀、跨性別（LGBT）族群權益的燈塔地位。（資料圖 記者王藝菘攝）

2017-05-25 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕昨（24）日大法官針對同性婚姻釋憲案，作出釋字第748號解釋，認為民法未保障同性婚姻屬違憲，須在2年內完成修法，否則民法將直接適用於同性婚姻。此案吸引全球關注，有外媒評論是歷史性的一刻，外交部則表示：「讓世界看到台灣。」

據《蘋果》報導，今（25）日外交部發言人王珮玲於例行記者會上被問及同性婚姻議題，她強調，大法官釋憲相關說明彰顯了台灣的多元社會包容力，我們相信應該有助於中華民國的國際形象，讓世界看到台灣。

大法官同性婚姻釋憲吸引外媒大肆報導，CNN、BBC、華盛頓郵報、半島電視台與NHK等國際媒體聚焦關注，以「亞洲旗艦」、「從獨裁走向同婚解禁」、「台灣同婚邁進大步」、「亞洲第一里程碑」等標題來評論台灣，華盛頓郵報則評論，此釋憲作出「歷史性」裁決，鞏固台灣作為捍衛同性戀、雙性戀、跨性別（LGBT）族群權益的燈塔地位。