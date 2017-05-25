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挑戰中國南海主權 美艦闖美濟礁12海里

中國在南沙群島建造的人工島。（路透社）

2017-05-25  07:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍「杜威號」驅逐艦（USS Dewey）週三駛近中國在南沙群島建造的人工島「美濟礁」（ Mischief Reef），由於已進入12海里，被視為挑戰中方在南海主權。

《路透社》報導，「杜威號」驅逐艦此次在南海執行「自由航行」任務，且進入中國興建人工島的12海里範圍內，這是川普就任美國總統後首次。

美國智庫2月公佈的衞星圖片顯示，中國已經在美濟礁等南海南沙人工島礁，興建可以放置地對空導彈的建築物。

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