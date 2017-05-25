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WHA青年團換證被拒 世衛揚言叫警察

2017-05-25  00:38

〔中央社〕台灣今年無法參與世界衛生大會（WHA），由台灣醫學生聯合會發起的「世衛台灣青年團」試圖在現場換旁聽證遭拒，世衛工作人員還揚言要叫警察。

世衛台灣青年團由15名醫學生所組成，青年團發言人黃序立表示，這是第一次這麼大規模的台灣學生參與WHA。

他表示，自世衛大會開議以來，青年團成員實際參與超過15場周邊會議，訪談多名國際、國內衛生官員與學者，並透過在國際組織的正式代表，實際進場參與大會，且與國際兒童癌症學會、世界外科學會等國際非政府組織的官員進行座談。

除此之外，青年團也試圖排隊取得WHA入場證，但因為中華民國護照不受認可，不得其門而入。

台灣醫學生聯合會秘書長李柏錦表示，世衛組織每天只有50個旁聽證名額，他們每天上午5、6時就到場排隊，都有順利拿到申請單，但是到櫃台要換訪客證時，因為中華民國護照不被認可是有效證件，因此無法順利換證。

根據青年團提供影片，櫃檯人員表示，不需要給青年團看他們收到的指示，只要持有效證件，就可以換證，當青年團持續交涉，對方最終說「你們可以走開，或者我叫警察」。

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