IKEA杯子突爆炸 北京女子被炸暈、受傷

2017-05-25 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京市有一名王姓女子，日前在家中使用從北京IKEA某分店買來的玻璃杯喝水，結果玻璃杯剛舉到嘴邊時突然爆炸，把她當場炸暈，門牙更被炸斷，相當驚悚。

中國媒體《法制晚報》報導，王女表示，她在20日凌晨4點起床喝水，在玻璃杯中倒入常溫的水準備飲用，豈料杯子剛舉到嘴邊時突然爆炸，把她當場炸暈。

到了當天凌晨5點，王女感到相當疼痛，摸到嘴角流血，照鏡子更發現唇下有外傷，一顆門牙還斷了。

根據醫院的診斷記錄，王女就醫時意識清楚，但右下唇腫大，唇內有傷口，縫了4針，一顆門牙的牙冠折斷露髓，還有待後續治療。

王女表示，這個玻璃杯是她在1年前於北京的IKEA分店買的，一直當水杯正常使用，希望IKEA介入調查。

IKEA北京市場部表示，因產品品質問題而造成消費者傷害或權益損失，IKEA將承擔相應的賠償責任。