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亞莉安娜演唱會恐攻 英內政大臣：可能有共犯

2017-05-24  17:25

〔即時新聞／綜合報導〕英國曼徹斯特恐攻案造成22死64傷，英國內政大臣魯德（Amber Rudd）表示，除了已公布的炸彈客亞貝迪（Salman Abedi）外，可能還有其他共犯。

《BBC》報導，魯德今天就爆炸案表示，此次攻擊是她見過最複雜的，而且似乎可能並非單獨犯案。她也證實，炸彈客就是亞貝迪，為一名利比亞難民的兒子，英國安全單位很早就注意到他，不過雖然情報單位知道他，也不代表每個人都會被逮捕。

另外，針對伊斯蘭國（IS）坦承犯案，魯德強調目前仍無具體證據證實此說法。魯德也表示，目前約有3800名士兵部署在英國街頭，6月份維安將再升級，並強調對英國的維安仍有信心。

英國首相梅伊稍早也表示，英國的警戒層級將升為「最高級」，意謂還有恐攻發生可能。英國士兵目前被派駐在白金漢宮，唐寧街，大使館和威斯敏斯特宮等重要場所，為來幾週內的大型活動也將見到軍人派駐。

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  • 魯德（見圖）表示，曼城恐攻非單獨犯案。（法新社）

    魯德（見圖）表示，曼城恐攻非單獨犯案。（法新社）

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