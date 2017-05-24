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婚姻平權抬頭 愛爾蘭可能誕生首位同性戀總理

瓦拉德於36歲時出櫃，行為受大眾肯定支持。（資料圖 路透）

2017-05-24  11:58

〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭於2015年以全民公投讓同性婚姻合法化，未來可能也將誕生同性戀總理。近來愛爾蘭總理肯尼（Enda Kenny）辭去了「統一黨」黨魁，目前呼聲最高的社會保護部長瓦拉德（Leo Varadkar）曾於2015年公開出櫃，若瓦拉德順利當選，則會成為愛爾蘭第一位同志總理。

目前競選最激烈的為瓦拉德與住房部長科文尼（Simon Coveney），而瓦拉德已經獲得統一黨73位議員中37人的支持，目前表態支持科文尼的只有19人，因此瓦拉德獲勝機率高。他曾於36歲時公開出櫃，當時相當擔心出現反彈，結果行為獲得大眾肯定。

根據《路透》報導，愛爾蘭籍婚姻平權運動負責人布萊迪（Tiernan Brady）表示，過去政壇不可能出現支持同性婚姻的發言，如今愛爾蘭正快速從一個對同志不友善的國家變成由同志領導的國家。

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