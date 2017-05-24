婚姻平權抬頭 愛爾蘭可能誕生首位同性戀總理
2017-05-24 11:58
瓦拉德於36歲時出櫃，行為受大眾肯定支持。（資料圖 路透）
〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭於2015年以全民公投讓同性婚姻合法化，未來可能也將誕生同性戀總理。近來愛爾蘭總理肯尼（Enda Kenny）辭去了「統一黨」黨魁，目前呼聲最高的社會保護部長瓦拉德（Leo Varadkar）曾於2015年公開出櫃，若瓦拉德順利當選，則會成為愛爾蘭第一位同志總理。
目前競選最激烈的為瓦拉德與住房部長科文尼（Simon Coveney），而瓦拉德已經獲得統一黨73位議員中37人的支持，目前表態支持科文尼的只有19人，因此瓦拉德獲勝機率高。他曾於36歲時公開出櫃，當時相當擔心出現反彈，結果行為獲得大眾肯定。
根據《路透》報導，愛爾蘭籍婚姻平權運動負責人布萊迪（Tiernan Brady）表示，過去政壇不可能出現支持同性婚姻的發言，如今愛爾蘭正快速從一個對同志不友善的國家變成由同志領導的國家。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 英恐攻兇嫌照片曝光！他是利比亞難民後裔
- 留學生演講讓中國玻璃心碎 馬里蘭大學：相當自豪
- Deepmind：這次AlphaGo能讓李世乭版本3子
- 衣索比亞艾德哈諾姆當選新任世衛秘書長
- 美參院調查通俄門 弗林拒傳票
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 和老公做愛都這樣... 小S大爆閨房秘辛
- 柯P被爆向妻求援2千萬 被嗆乾脆離婚！
- 台中擬發市民卡 議員質疑成效要求暫緩
- 電視盒結合網紅 搶攻宅經濟
- 股匯脫鉤 新台幣中午暫收30.18元
- 性侵欲殺女醫檢師 惡狼二審判13年半
- 北藝中心》若三度流標 文化局長：就遞辭呈
- 鏗鏘集》國家失去了，黨也失落了
- 遊戲股續強 大宇資帶動類股翻揚
- 陳星被拍到了！搭名車出入別墅 妻女這樣生活...
- （影音）「我很守信用吧！」 阿湯哥透早6點襲台讚爆台粉
- 國際女子競走 16歲鄔惟喬奪首金
- 控東森新聞雲作假新聞 台數科挨告加重誹謗
- 黨產會：國發院案 國民黨強取人民財產
- 石化業校園求才 實習年薪50萬元
- 小檔案：淡蘭古道
- 【愛讀書】《不再獨自悲傷的夜晚》
- 結婚2年最受不了GIGI哪點？史丹利：她都喝高粱治病
- 中醫埋線致蜂窩性組織炎 留疤還丟工作
- 一再被騷擾 女子買鋁棒打死前男友起訴
- 青年暑期工讀 市府釋出八十職缺
- MLB》名醫診斷手肘 陳偉殷選擇PRP療法
- 藍營籲政府特赦扁 蔡易餘批：這是在講幹話
- 54歲阿湯哥訪台仍凍齡 他自曝秘訣是…
- 旅館變避難所 家長瘋尋孩子
- NBA》兄弟都是射手 小柯瑞自認比哥哥優秀
- 我拚實質參與WHA 與日雙邊會談
- 司改分組決議： 擴大冤賠 建立扶助機制
- 旗山田寮交界山區 地方促劃動物保護區
- 視導漢光演習 馮世寬這身裝扮超吸睛…
- 「把人給我弄回來！」 傳小英派親信赴中救李明哲
- 八仙塵爆民事訴訟 暫緩開庭4個月
- 立委助理摔倒送醫 立院委員會暫停
- 自由廣場》蔡易餘的高EQ 我欣賞
- 吳陣營放話？國民黨駁斥新舊黨魁7月交接
- NAFTA重談 墨汽車業盼維持原產地規定
- 租賃YouBike達130站 周轉率冠全台
- 罕病樂觀奮發 陳祐明再獲總統教育獎
- 自由廣場》誰該買單57億？
- 〈愛情軍師團〉愛的擂台 三角格鬥戰
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：婚姻平權抬頭 愛爾蘭可能誕生首位同性戀總理
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分