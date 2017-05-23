英國演唱會炸彈攻擊 警方逮捕1名23歲男子
2017-05-23 19:38
英國曼徹斯特體育館（Manchester Arena）22日遭到自殺炸彈攻擊。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國女星亞莉安娜（Ariana Grande）22日在英國的演唱會傳出爆炸攻擊，造成22死59傷。英國警方稍早前表示，已經逮捕一位23歲的嫌犯。
英國曼徹斯特體育館（Manchester Arena）22日遭到自殺炸彈攻擊，共有22死59傷，本案目前還在調查當中。而英國警方稍早前證實，他們已經在曼徹斯特南部（South Manchester）逮捕一位23歲男子，疑似和本起炸彈攻擊案有關。
英國警方今天也在阿戴爾購物中心（Arndale Centre）逮捕了另外一名男子，不過目前還沒發現該男子和昨天的爆炸案有任何相關。
With regards to last night’s incident at the Manchester arena, we can confirm we have arrested a 23-year-old man in South Manchester.— G M Police （@gmpolice） 2017年5月23日
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 聽到19名歌迷死了 亞莉安娜崩潰了！
- AV女優北一女「小綠綠」上身 H乳撐爆制服
- NBA》15年馬刺人最終戰？ 吉諾比利退場球迷鼓掌致敬（影音）
- 出獄犯案百件 民宿大盜栽了
- 專題及創意製作 新北瑞工摘1、2名
- 醫訊》安南醫院設腦中風照護中心 首創門診危險群自篩機制
- 周董心疼大肚昆凌 甜蜜蜜挑月子中心
- 阿達遭春風飛刀暗算 是因這件事
- 悅讀看棒球 中信送職棒門票
- 某台灣球員能上大聯盟 媒體人驚爆有政治因素
- 瞥見謝金燕摘口罩 同機旅客驚訝本尊這麼...
- K歌她當眾摸鳥 被帶去嘿咻不算性侵
- 力成看好固態硬碟銷量︰較去年增5倍
- 醫病》頭痛勿輕忽 恐是顱內動脈瘤作祟
- 停招14年 高職輪機科翻紅
- 同婚釋憲明日公布 大法官激烈論戰壓力大
- 來台次數居好萊塢之冠 親民阿湯哥50米紅毯走3小時
- 謎樣黑衣壯男為毛小孩遭毆 近期將對外說明並提告
- 對老友的庇蔭？向娃靠聊豬哥亮爽賺10萬
- 博物館「打包」帶著走 行動博物館前進社區
- 東亞青少年空手道錦標賽 鳳林國中「金包銀」
- 野狗流竄追逐 害嬤摔斷3肋骨
- 審查街頭藝人被批刁難、不尊重 評審：誤解
- 4年前流產 41歲OST女王喜產公主
- 改善高雄橋頭淹水 D區滯洪池工程快馬加鞭
- 瀝青一碰就碎 苗5線多處路損
- 應召站生意夯 全因這句超露骨廣告詞...
- 智慧型床邊教學教室 助病童行動學習
- 機車舊換新政策發燒 全年銷量衝85萬輛
- 曾是模特兒... 洪秀柱乾女兒成為最正黨代表
- 憨慢兒包粽 為弱勢老人加菜
- 新北25電子遊戲場申請案 全否准
- 業成擴充產能 進軍OLED模組
- 慟！小天后亞莉安娜開唱驚傳爆炸 至少19死
- 假新聞危害全球 民主基金會辦論壇分享各國案例
- 議員當監察人 黃適卓：於法不合
- 摸一次不夠 再摸一次 色狼判拘40日
- 生煤許可證明天辦公聽會 現場開放網路直播
- 小樂邀唱邵雨薇 虧她很想要
- 證明脖子遭架刀施暴 江蕙苦勸犯嫌：認罪吧！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：英國演唱會炸彈攻擊 警方逮捕1名23歲男子
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分