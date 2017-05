英國演唱會炸彈攻擊 警方逮捕1名23歲男子

2017-05-23 19:38

〔即時新聞/綜合報導〕美國女星亞莉安娜(Ariana Grande)22日在英國的演唱會傳出爆炸攻擊,造成22死59傷。英國警方稍早前表示,已經逮捕一位23歲的嫌犯。

英國曼徹斯特體育館(Manchester Arena)22日遭到自殺炸彈攻擊,共有22死59傷,本案目前還在調查當中。而英國警方稍早前證實,他們已經在曼徹斯特南部(South Manchester)逮捕一位23歲男子,疑似和本起炸彈攻擊案有關。

英國警方今天也在阿戴爾購物中心(Arndale Centre)逮捕了另外一名男子,不過目前還沒發現該男子和昨天的爆炸案有任何相關。

With regards to last night’s incident at the Manchester arena, we can confirm we have arrested a 23-year-old man in South Manchester.