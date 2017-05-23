英國演唱會炸彈攻擊 警方逮捕1名23歲男子

英國曼徹斯特體育館（Manchester Arena）22日遭到自殺炸彈攻擊。（法新社）

2017-05-23 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國女星亞莉安娜（Ariana Grande）22日在英國的演唱會傳出爆炸攻擊，造成22死59傷。英國警方稍早前表示，已經逮捕一位23歲的嫌犯。

英國曼徹斯特體育館（Manchester Arena）22日遭到自殺炸彈攻擊，共有22死59傷，本案目前還在調查當中。而英國警方稍早前證實，他們已經在曼徹斯特南部（South Manchester）逮捕一位23歲男子，疑似和本起炸彈攻擊案有關。

英國警方今天也在阿戴爾購物中心（Arndale Centre）逮捕了另外一名男子，不過目前還沒發現該男子和昨天的爆炸案有任何相關。

With regards to last night’s incident at the Manchester arena, we can confirm we have arrested a 23-year-old man in South Manchester. — G M Police （@gmpolice） 2017年5月23日