中國廢舊手機10億部 回收率只2％

2017-05-23 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國人口多，手機使用量也大，根據調查，已經廢棄的舊手機約達10億部，但是，並沒有回收系統，回收率只有2%，形成沈重的環保污染。

《人民日報》的調查報導，中國在2016年有1446款新上市手機，出貨量約5.6億部，在2014年有調查顯示，約有50%用戶每18個月就換機，每年新增的手機裡，90%是棄舊用新，累計的廢舊手機達到10億部，但是從手機回收平台的統計，回收率只有2%。

據調查，手機主要是構成是塑膠外殼、鋰電池、線路板、顯示屏等，而專家的說法是，這些構件若是處理不當或是隨意丟棄，其所含的重金屬等物質，就會進入土壤和地下水，威脅生態環境和人體健康。

但是在中國，2016年新版的《廢棄電器電子產品處理目錄》將手機列入項目中，但沒有具體細則，此外，沒有其他正軌的回收管道。雖然有企業進行回收，從中抽取貴金屬換利，但效率、速度比起新出手機，顯然嚴重不足，且更重要的原因是，大部分民眾都憂慮自己隱私可能因回收手機而外洩，寧願放著也不願進入回收系統。