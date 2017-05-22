燒毀！尼泊爾反盜獵 4千動物標本全消滅

尼泊爾今日將多達4000具的動物標本全部公開燒毀。（法新社）

2017-05-22 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕5月22日是生物多樣性國際日，尼泊爾政府選在今日將往年查封的違法動物標本，包括犀牛角、虎皮、豹皮等多達4000具，在境內的國家公園全部燒毀，希望藉此遏止盜獵風氣及違法野生動物標本的買賣。

綜合外電報導，尼泊爾近20年來致力於保護野生動物，境內的奇旺國家公園（Chitwan National Park）除了是世界知名的觀光勝地，更是許多瀕臨絕種野生動物的家。尼泊爾外長馬哈特（Prakash Sharan Mahat）特地選在生物多樣性國際日這天，在奇旺國家公園內焚燒違法動物標本。馬哈特表示：「藉由燒毀這些死亡動物的標本，我們希望傳達一項訊息：野生動物的身體部位，只有在它們活著的時候才有價值。」

查封的標本內還有1100公噸的象牙，並沒有在今天的活動銷毀。官方表示，焚燒象牙需要高達攝氏900度高溫，尼泊爾目前沒有任何焚燒爐能達到這麼高的溫度。