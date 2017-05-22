| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

曾打噴嚏斷頸椎 澳洲媽媽一仰頭又裂了...

住在澳洲雪梨郊區的潔芙芮，前陣子因仰頭導致頸椎骨斷裂。（圖翻攝自潔芙芮的募款網頁）

2017-05-22  18:59

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲雪梨1名媽媽潔芙芮（Monique Jeffrey），6年前曾因打噴嚏，造成頸椎骨斷裂，好不容易才康復，不料，最近又因「仰頭」，折斷同個部位。

綜合媒體報導，潔芙芮表示，頸椎骨首次斷裂，是在2011年，某天早晨，她躺在床上，正在用手機，打了個噴嚏後，隨即感受到頸部不正常地歪掉，動彈不得，痛到受不了，送醫救治發現是頸椎斷裂，花了14週才康復。

潔芙芮指出，這次地點換成辦公室，持續工作一段時間後，覺得頸部僵硬，同事笑我，可能又傷到頸椎骨了，我為了反擊對方，硬是將頭往後仰，沒想到真的斷了。

潔芙芮自嘲，至少這次沒像上回那麼糟；醫師替我戴上矯正器，將頭頸位置固定好，經過6週後，已拿下固定用的夾板，還需要進行復健；胞姊也替我在網路上架設網頁，籌措醫療費用，目前已募得8025美金（約新台幣24萬2296元）。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 仰頭 噴嚏 斷裂 頸椎
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥煎鱈魚
涼拌菜✧紅油小黃瓜
好下飯！泰式椒麻雞
挑新鮮絲瓜看體型！
轉寄

標題：曾打噴嚏斷頸椎 澳洲媽媽一仰頭又裂了...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月22日‧星期一‧丁酉年四月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.