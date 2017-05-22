曾打噴嚏斷頸椎 澳洲媽媽一仰頭又裂了...
2017-05-22 18:59
住在澳洲雪梨郊區的潔芙芮，前陣子因仰頭導致頸椎骨斷裂。（圖翻攝自潔芙芮的募款網頁）
〔即時新聞／綜合報導〕澳洲雪梨1名媽媽潔芙芮（Monique Jeffrey），6年前曾因打噴嚏，造成頸椎骨斷裂，好不容易才康復，不料，最近又因「仰頭」，折斷同個部位。
綜合媒體報導，潔芙芮表示，頸椎骨首次斷裂，是在2011年，某天早晨，她躺在床上，正在用手機，打了個噴嚏後，隨即感受到頸部不正常地歪掉，動彈不得，痛到受不了，送醫救治發現是頸椎斷裂，花了14週才康復。
潔芙芮指出，這次地點換成辦公室，持續工作一段時間後，覺得頸部僵硬，同事笑我，可能又傷到頸椎骨了，我為了反擊對方，硬是將頭往後仰，沒想到真的斷了。
潔芙芮自嘲，至少這次沒像上回那麼糟；醫師替我戴上矯正器，將頭頸位置固定好，經過6週後，已拿下固定用的夾板，還需要進行復健；胞姊也替我在網路上架設網頁，籌措醫療費用，目前已募得8025美金（約新台幣24萬2296元）。
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