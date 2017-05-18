小狗趴在盒子裡... 泰國人愛吃、全球網友嚇壞

泰國一家點心業者推出沙皮狗造型的果凍，在當地熱賣。（圖擷取自業者臉書）

2017-05-18 18:25

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一家點心業者推出沙皮狗造型的果凍，據稱在當地熱賣，不過因為造型太逼真，圖片在網路上流傳嚇壞不少民眾。

泰國點心業者「Wilaiwan House Thai Dessert」日前在臉書粉絲團PO出這款點心，外型是一隻趴睡姿勢的沙皮狗，身上的皺褶和神態都極其逼真。不過它其實只是造型果凍，每盒售價25元泰銖（約新台幣22元），最近在當地掀起熱潮。

該粉絲團PO出這款點心至今三天，貼文已有2萬6千多人分享，全球網友嘖嘖稱奇，許多人都直呼，造型這麼逼真實在不敢吃。