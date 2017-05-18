聯合國：30萬難民與兒童跨越國境 成人蛇集團壓榨對象

聯合國兒童基金會於昨（17）日發表報告書，希望世界各國能共同保護難民兒童。（歐新社）

2017-05-18 16:23

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國兒童基金會（UNICEF）表示，過去兩年因戰爭或貧困逃離家鄉，獨自跨越國境的難民與兒童最少超過30萬人，成為偷渡客壓榨與虐待的目標，呼籲國際社會團結並盡速採取行動。

根據聯合國兒童基金會於昨（17）日發表的報告，前年與去年間，獨自跨越國境的難民與兒童的數目，80個國家加總至少有30萬人以上，成為至今統計過的最高數字，比起2010與2011年增加了約五倍。

原因是兒童渴望工作與學習機會，大多從敘利亞、南蘇丹等戰亂區域或是受貧窮與毒品摧殘的中南美洲逃出。另外，聯合國也提出警告，許多孩子只能委由從事人口販賣的偷渡客跨越國界，容易成為被壓榨與虐待的對象。這份報告書趕在這個月於義大利舉辦的G7高峰會前完成，目的是期望國際社會能團結一致，盡速採取對策來保護孩子們。

一名從奈及利亞逃到義大利的17歲少女說出了他的可憐遭遇：「他們告訴我可以當造型師來幫忙，過著更好的人生，所以我才來的，結果到達目的地之後我被要求賣淫，以還清積欠的偷渡費用，這不是我想要的人生。」