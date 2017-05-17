香奈兒出天價「迴力鏢」 網友怒：羞辱澳洲原住民！
2017-05-17 20:12
傑夫星在推特炫迴力鏢，慘遭網友嗆翻。（圖擷自推特）
〔即時新聞／綜合報導〕法國精品香奈兒（Chanel）近日推出多款運動單品，當中包含要價1432美元（約新台幣4.6萬）的迴力鏢，不過網友罵聲一片，認為是在羞辱澳洲原住民，還意外引起澳洲學者抗議，強調此舉是典型的「文化挪用」！
綜合外媒報導，最近香奈兒推出迴力鏢超吸睛，許多名人搶買，美國跨性別歌手、知名模特兒傑夫星（Jeffree Star）在推特po出回力鏢照片，大讚該產品「超好玩」，不料被大票網友嗆爆，許多人怒嗆「太貴」、「沒有幫到貧窮」、「毫無意義」等。
另外也有網友說，迴力鏢是澳洲原住民狩獵用的武器，這並不好玩，甚至有網友表示，「它（迴力鏢）羞辱了整個澳洲原住民文化」，呼籲香奈兒將迴力鏢下架。針對排山倒海批評，香奈兒表示對所有文化尊重，並對覺得被冒犯的人感到遺憾。
澳洲昆士蘭科技大學知識產權法教授馬修·理莫（Matthew Rimmer）接受網媒《Mashable》採訪則表示，這種作法根本是典型的「文化挪用」，也是長期存在澳洲原住民文化的問題，政府該採取有力措施保護原住民。他認為，此爭議代表需要進行法律改革。
文化挪用（cultural appropriation）意指霸權者用特定元素來看待受壓迫一方的文化，例如美國人把美洲原住民的「羽毛頭飾」（war bonnet）戴在頭上，為典型的文化挪用案例。
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