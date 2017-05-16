日本再傳癡漢悲歌 犯案後逃逸卻遭撞死

日本一名癡漢昨日（15日）晚間在橫濱市田園都市線列車性騷女性被發現後，似乎想要逃亡而跳軌，卻遭電車撞死。（圖擷自《NHK》）

2017-05-16 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名癡漢在本月12日，於上野車站偷摸女性後逃逸，結果墜樓死亡。相似的狀況在昨日（15日）晚間又再度發生，一名30多歲的男子在橫濱市田園都市線列車性騷女性被發現後，似乎想要逃亡而跳軌，卻遭電車撞死。

綜合日媒報導，昨日晚間日本神奈川縣警方接獲通報，指稱電車上有人在性騷擾，結果在晚間8時20分又收到通知，表示有人遭到電車撞擊。警方調查指出，當時該名癡漢在犯案後遭到青葉台車站人員制伏，在移送過程中跳下月台，被列車迎面撞上後送醫不治。

日本警方目前正在釐清他是否想要逃跑才會跳軌，或是有其他的原因才會有如此舉動。這起事故延誤田園都市線列車約2小時左右。