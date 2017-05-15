文在寅打擊空汙 下令關閉8座火力發電廠30天

南韓打擊空汙，總統文在寅下令8座廠齡30年或以上的燃煤火力發電廠，於6月1日開始暫停營運30天。（歐新社）

2017-05-15 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統文在寅為了打擊空氣汙染，以空前嚴厲的態度下令，要求韓國境內8座廠齡30年或以上的燃煤火力發電廠，於6月1日開始暫停營運30天。

據《韓國時報》報導，南韓一共有10個燃煤火力發電廠，考慮到可能會出現電力短缺現象，因此有兩座發電廠不在停止運作的名單之中。不過從明年3月開始，這10座發電廠將直接關閉4個月，而且文在寅正在考慮是否永久關閉燃煤火力發電廠。

南韓總統的社會事務總秘書表示，在經濟影響方面，暫時關閉燃煤電廠對全國電力供應幾乎沒有影響，這些電力供應的缺口，將由發電成本較高但污染程度較低的LNG發電廠（天然氣發電）所替代。