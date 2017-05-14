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生蠔、鮭魚不夠吃？ 中學者：南極磷蝦有10億噸

中國科學家稱，南極磷蝦數量多，現在估計有10億噸。（圖取自《現代快報》）

2017-05-14  21:12

〔即時新聞／綜合報導〕丹麥生蠔、古巴螃蟹、澳洲鮭魚引起中國人注意後，這次焦點轉到了南極！中國科學家稱，南極磷蝦數量多，現在估計有10億噸。

中國《現代快報》一篇以「吃貨們約嗎？科學家稱南極磷蝦總量約有10億噸」為題的報導指出，從南極回來的中國科學家溫海焜，在向孩童介紹南極生活時，提到相較於企鵝、海豹和海獅，南極有一種比較特殊的生物。

溫海焜說，「可能吃貨們會比較感興趣，叫做南極磷蝦。」現在估計有10億噸左右。溫說，南極磷蝦不僅數量多，繁殖能力還很強，未來食物資源匱乏時，可能成為補充蛋白質的主要來源。

溫海焜表示，有科學家統計，依照每年人類捕魚總量1億噸來計算，如果全部都是南極磷蝦，「也只是它們繁衍總量的百分之十。」

但溫海焜提到，雖然南極磷蝦很多，但研究員都捨不得吃，而是將捕到的南極磷蝦或大魚留給企鵝，藉此拉近關係。

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