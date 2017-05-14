數據更新！逾150國20萬用戶遭勒索病毒感染

歐洲警政署（Europol）最新統計，目前已有150個國家，20多萬用戶電腦遭受勒索病毒感染。（美聯社）

2017-05-14 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲警政署（Europol）今天公佈最新統計結果，勒索病毒「WannaCry」從本週五開始發動攻擊以來，目前已有150個國家，20多萬用戶電腦遭受感染。

根據《BBC》報導，歐洲警政署長溫萊特（Rob Wainwright）公佈最新統計，至少150個國家，20多萬用戶的電腦遭受勒索病毒感染，受害用戶還包括許多公司行號和大型企業，攻擊規模前所未見。

週一上班日 估受害用戶數量將續攀升

警政署也警告，週一上班日很可能有新一波的攻擊，受害用戶數量將會持續攀升。但截至目前為止，支付贖金的受害用戶卻是相當少。

勒索病毒「WannaCry」先前利用未更新的Windows漏洞進行傳染，鎖住受害者電腦的資料要求支付贖金才可取回資料，災情遍及全球。一位英國網路專家意外發現，這款病毒會連上一個特定網址，而該網址並沒有被註冊，因此好奇註冊該網址，不料這就是病毒創造者所設計的銷毀開關（Kill Switch），讓這款惡意軟體暫停散播，也讓感染狀況稍緩。

新變種病毒出現 恐加快傳播速度

不過今日防毒軟體公司卡巴斯基證實，變種的勒索病毒已經出現，而且這個變種病毒是取消了銷毀開關的「鎖死鍵」（kill switch），亦即不能再透過註冊特定網址，阻止病毒繼續散播。

中國大陸國家網路與資訊安全資訊通報中心也發出緊急通報，警告WannaCry 2.0的變種，傳播速度可能會更快，提醒民眾須盡快更新Windows系統，已感染病毒的機器則要立即斷網。