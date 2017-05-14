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學生情侶車上喇舌 大叔被虐到掩面崩潰

中國廣州學生情侶在列車上喇舌，一旁的大叔掩面崩潰。（圖擷自騰訊視頻）

2017-05-14  13:29

〔即時新聞／綜合報導〕廣州地鐵2號線列車上，有深圳網友拍下一對身穿制服的學生情侶，忘情地在公眾場合熱情喇舌，還撫摸彼此的身體，在一旁有個坐在地上的大叔，則雙手掩面似乎崩潰，這段影片隨即在中國網路上瘋傳。

據《星島環球網》報導，拍攝者王先生透露，當時是5月8日晚間6、7時許，一群學生上車後，有一對穿著學校制服的男女就開始聊天，聊一聊就突然抱在一起喇舌。旁人看到學生如此熱情，似乎都紛紛感到不好意思而走開。

不過在喇舌學生情侶的旁邊地上，有個原本就坐在地上的大叔沒有離開。拍攝者表示，當學生剛開始熱吻時，大叔並沒有看到，等到發現後，大叔則用雙手摀住臉龐，彷彿是覺得相當尷尬。

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