羨慕！明年畢業的日本大學生 1/3已被企業訂走了
2017-05-12 20:16
〔即時新聞／綜合報導〕日本求職網站調查，預定明年畢業的日本大學生中，已有34.8%拿到企業錄用通知，約每3人就有1人獲內定錄取，此數據比去年成長約9.8%。
日本《共同社》報導，日本求職網站「瑞可利」今天公布此調查結果。進一步分析調查結果，文科生獲就業內定率為31.5%，理科生為41.6%；男生內定率36.2%，女生33.1%。
瑞可利分析，目前日本的就業市場情況是求職者占優勢，企業為避免人手不足，紛紛提前發出錄用通知。另外，仍有約9成的大學生表示將繼續求職活動，尋求更好的機會。
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