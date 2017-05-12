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2017全球軍力排行 美國穩居龍頭 台灣第19

2017-05-12  14:01

〔即時新聞／綜合報導〕外國軍事網站「Global Firepower」近日發布2017年全球軍事排行，美國無意外蟬聯冠軍，二、三名分別為俄羅斯與中國，台灣排在第19。

此份排行一共列入127個國家，分數越接近「0」的國家軍事實力越高。第一名美國為0.0891分、第二名俄羅斯0.0963、第三名中國0.0977。近來情勢緊張的南、北韓分別為11名0.2804分、23名0.4327分。

台灣被排在第19名，分數為0.3901。報告中提供多項數據，包括坦克2005輛、裝甲車4350輛、戰鬥機、攔截機共286架、攻擊直升機91架等。

「Global Firepower」2017軍事排行前10名：

1.美國

2.俄羅斯

3.中國

4.印度

5.法國

6.英國

7.日本

8.土耳其

9.德國

10.義大利

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  • 「Global Firepower」2017全球軍事排行，台灣排在第19名。（資料照，記者涂鉅旻攝）

    「Global Firepower」2017全球軍事排行，台灣排在第19名。（資料照，記者涂鉅旻攝）

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