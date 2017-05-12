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不怕川普！FBI代局長：續查俄干預大選

美國聯邦調查局代理局長麥凱比（Andrew McCabe）指出，FBI會繼續追查俄羅斯是否干預去年美國總統大選。（路透）

2017-05-12  07:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普前天突然開除美國聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）。美國聯邦調查局代理局長麥凱比（Andrew McCabe）今天告訴國會，FBI不受開除柯米影響，會繼續追查俄羅斯是否干預去年美國總統大選。

《華盛頓郵報》報導，麥考比（Andrew McCabe）在參議院情報委員會的公共聽證會上表示：「你無法阻止FBI的男士們和女士們做正確的事情，保護美國人民和捍衛憲法。」

他說若白宮試圖干預FBI調查俄羅斯是否干預去年大選，他將告知參議院情報委員會，他聲稱，迄今「沒有阻撓我們的調查」。

報導指出，麥考比目前的代理局長工作還未確定是否繼續，檢察總長與副檢察總長已面試四位人選，將決定是由麥考比或其他人擔任代理職務。

報導說，麥考比提到柯米時指出：「在職業生涯中能與他共事，是我最大的榮幸」、「柯米局長在局內獲得廣泛的支持，至今仍是如此」。

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