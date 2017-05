沒錢偷爬聖母峰 南非登山客入獄面臨罰款

2017-05-11 20:02

〔即時新聞/綜合報導〕來自南非的登山客大衛(Ryan Sean Davy)因為沒錢繳納規費,偷偷爬上世界第一高峰聖母峰海拔7000公尺處,避開普通登山客的尋常路線,躲入一處山洞裡搭帳篷。不過,眼尖的尼泊爾官員還是發現了他,沒收他的護照並將他關入加德滿都的監獄,並且將面臨2.2萬美元的(約新台幣66萬元)的罰款。

綜合外媒8日報導,尼泊爾官員表示:「我在基地營附近看到他一個人,但當我走近他的時候,他就跑了。」大多數攀登聖母峰者,至少都會聘雇一名雪巴人擔任嚮導,而且不會「路過」有支援設備齊全的基地營。

大衛在臉書上表示,他這麼做的動機是,希望自己能夠幫助攀登途中的垂死的人。由於攀登聖母峰必須背負高風險,更遑論要救一個倒臥在攀登途中的人。大衛表示,他想改變這個情況,想藉由幫助攀登途中垂死的人,讓事情不一樣。他說:「如果我能幫到一個人,那麼現況將變得與眾不同,這是我的目標。(If I could at least have helped one person it would have made a difference, that would have been my Summit)」

目前想攀登地球第一高峰,必須先和尼泊爾政府申請,並繳交1.1萬美元(約新台幣33萬元),而這項規費是尼泊爾重要的收入來源。現在大衛面臨的是2.2萬美元的罰款,以及未來5至10年將不得到尼泊爾登山。