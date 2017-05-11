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沒錢偷爬聖母峰 南非登山客入獄面臨罰款

2017-05-11  20:02

〔即時新聞／綜合報導〕來自南非的登山客大衛（Ryan Sean Davy）因為沒錢繳納規費，偷偷爬上世界第一高峰聖母峰海拔7000公尺處，避開普通登山客的尋常路線，躲入一處山洞裡搭帳篷。不過，眼尖的尼泊爾官員還是發現了他，沒收他的護照並將他關入加德滿都的監獄，並且將面臨2.2萬美元的（約新台幣66萬元）的罰款。

綜合外媒8日報導，尼泊爾官員表示：「我在基地營附近看到他一個人，但當我走近他的時候，他就跑了。」大多數攀登聖母峰者，至少都會聘雇一名雪巴人擔任嚮導，而且不會「路過」有支援設備齊全的基地營。

大衛在臉書上表示，他這麼做的動機是，希望自己能夠幫助攀登途中的垂死的人。由於攀登聖母峰必須背負高風險，更遑論要救一個倒臥在攀登途中的人。大衛表示，他想改變這個情況，想藉由幫助攀登途中垂死的人，讓事情不一樣。他說：「如果我能幫到一個人，那麼現況將變得與眾不同，這是我的目標。（If I could at least have helped one person it would have made a difference, that would have been my Summit）」

目前想攀登地球第一高峰，必須先和尼泊爾政府申請，並繳交1.1萬美元（約新台幣33萬元），而這項規費是尼泊爾重要的收入來源。現在大衛面臨的是2.2萬美元的罰款，以及未來5至10年將不得到尼泊爾登山。

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  • 來自南非的登山客大衛，偷偷爬上世界第一高峰聖母峰海拔7000公尺處。（擷取自大衛臉書）

    來自南非的登山客大衛，偷偷爬上世界第一高峰聖母峰海拔7000公尺處。（擷取自大衛臉書）

  • 大衛在臉書上表示，他希望自己能夠幫助攀登途中的垂死的人。（擷取自大衛臉書）

    大衛在臉書上表示，他希望自己能夠幫助攀登途中的垂死的人。（擷取自大衛臉書）

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