中國解放軍論文爆抄襲 16作者、導師遭究責

中國解放軍。（美聯社）

2017-05-11 07:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國傳出軍方論文造假事件，中國軍委通報，2016年有16篇「問題論文」，有抄襲也有「質量不合格」，作者及導師遭究責。

中媒報導，中國軍委通報指出，2016年解放軍全軍研究生學位論文抽查，博、碩士共509篇論文中，有16篇「問題論文」，4篇抄襲、12篇「質量不合格」。報導指出，通報表示中國大力加強解放軍研究生的教育水平，「問題論文」嚴重損害軍隊研究生的教育榮譽形象。