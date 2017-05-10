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文在寅當選韓國新總統 面臨內外交迫的強大窘境

文在寅當選韓國新總統，卻要面臨內政外交上的窘境。（法新社）

2017-05-10  07:56

〔即時新聞／綜合報導〕韓國民主黨文在寅當選新總統，將在今天就職，但是，他面臨的政治局面，卻認為是「各黨林立、朝小野大」的內政，及美、中競爭下與北韓核武威脅的緊張外交情勢。

綜合媒體報導，文在寅領導的民主黨，時隔十年後重新執政，佔有國會 120席，但是，在野的自由韓國黨、國民之黨、及各新政黨加起來共146席，使得「朝小野大」格局形成，這對新政府及民主黨想要通過國務總理、長官級人選的任命，都是難題，連帶使得其新提法案也會是困難重重。

南韓對外關係，更是相當的敏感且緊張，面臨美中關係正處於緊張，因為薩德反導系統部署，中國「禁韓令」仍沒有解除，除了令韓國的經濟遭到嚴重損失，也讓南韓各企業對新政府能夠改善經營環境，但薩德不解，等於問題也僵持，而北韓一再的核武威脅，更讓新政府憂慮，不過有新的報導指出，北韓已任命新的外交委員李善權，代表北韓已準備迎接文在寅新政府，更有傳聞，指「文在寅的人私下在第三國與北韓來人有過接觸」。

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