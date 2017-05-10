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南韓總統大選凌晨開票7成 文在寅「當選無疑」

南韓共同民主黨總統候選人文在寅，9日在南韓首都首爾光化門廣場對支持者發表勝選感言。（路透）

2017-05-10  01:20

〔編譯周虹汶／綜合報導〕9日舉行的第19屆南韓總統選舉，目前已開出逾7成票，在野的共同民主黨候選人文在寅囊括近4成選票，儘管中央選舉管理委員會尚未公告結果，南韓聯合通訊社（韓聯社）認為他已「當選無疑」。

根據韓聯社於當地時間10日上午00時47分（台灣台北時間9日下午11時47分）發布的快訊，開票進度36.5％，文在寅囊括39.5％選票；01時12分，開票60％，文在寅支持度39.6％；01時40分許，開票進度72.44%，文在寅得39.74%，「當選無疑」。

早在9日下午11時45分，文在寅已自行宣布當選並發表感言，日本首相安倍晉三也在第一時間表達祝賀之意與合作期許。不過，南韓《中央日報》9日指出，開票率達7至8成時，方可確認當選人，時間預計是在當地時間10日上午2至3時。

中央選舉管理委員會預測，計票可望於10日上午6、7點結束，確定選舉結果的中選會全體會議預計在明天上午10點左右召開。

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