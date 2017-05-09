雅加達華裔省長鍾萬學 褻瀆《可蘭經》判2年監禁

印尼雅加達華裔省長鍾萬學，被控褻瀆《可蘭經》，周二（9日）被地方法院處以2年監禁，法官隨即下令發監，當庭逮捕鍾萬學。鍾則已表明會提出上訴。（路透）

2017-05-09 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕上月尋求連任失敗的印尼雅加達華裔省長鍾萬學，被控褻瀆《可蘭經》，周二（9日）被地方法院處以2年監禁，法官隨即下令發監，當庭逮捕鍾萬學。鍾則已表明會提出上訴。

綜合外媒報導，鍾萬學今日到雅加達北區地方法院接受審判，由Dwiarso Budi Santiarso領導的法官小組表示，鍾是故意褻瀆《可蘭經》，且對此還無悔意，因此處以2年徒刑。法官的判決比檢方的求刑還重，檢察官建議判處1年監禁和緩刑2年。

鍾萬學當庭表示將提出上訴，但法官隨即下令「即刻發監」，當庭將鍾萬學逮捕，將進入雅加達東部的Cipinang監獄服刑。法庭外，鍾的支持者聽聞判決感到相當震驚，有不少人更流下眼淚。

華裔又是基督徒的鍾萬學，去年9月在尋求連任的造勢場合上，批評伊斯蘭宗教人士利用《可蘭經》愚弄選民，他指出，宗教人士藉此告訴穆斯林禁止選出非穆斯林領袖。

鍾萬學的發言被伊斯蘭團體認為是褻瀆了《可蘭經》，引發大批穆斯林上街示威，最後更導致鍾尋求連任失敗。但鍾否認有不法行為，他表示，他並不是褻瀆《可蘭經》，而是批評伊斯蘭宗教人士對經文的解讀。