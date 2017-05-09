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「爸媽笑得合不攏嘴」韓國人孝親送這個...

南韓年輕人在為父母節禮物大傷腦筋的時候，興起了一股「鈔票花束」的熱潮。（圖擷取自Instagram）

2017-05-09  15:25

〔即時新聞／綜合報導〕母親節即將到來，還在想要送媽媽什麼禮物嗎？5月8日是南韓的「父母節」，許多南韓年輕人為禮物大傷腦筋的時候，興起了一股「鈔票花束」的熱潮，許多用「鈔票花束」送禮的網友們都大讚「爸媽笑得合不攏嘴」。

根據南韓《中央日報》報導，南韓社群媒體上昨日充滿了各種被做為父母節禮物的鈔票花束，因為鈔票花束的費用可以「自己控制」，花束容易親手製作，親手製作也能減輕「用錢解決」的「沒誠意感」。許多在Instagram上傳鈔票花束的網友們都笑說：「爸媽笑得合不攏嘴。」、「親手製作的鈔票花籃，雖然看起來並不太像，但是爸媽笑得合不攏嘴，也算成功啦～」、「爸媽說這是目前為止收到的禮物中最喜歡的一個，是因為鈔票還是因為花？」

除了鈔票花束之外，「鈔票盒子」、「鈔票蛋糕」也開始出現，「鈔票盒子」是一邊裝著花朵，一邊裝著紙鈔；「鈔票蛋糕」是用紙幣來裝飾蛋糕的邊緣。另外，在父母節前夕購買禮券的人也越來越多，據南韓網路商務平台SK planet統計，從5月1日到5月7日期間，超商及百貨禮券的銷量是去年同期的3倍之多。

許多在Instagram上傳鈔票花束的網友們都笑說：「爸媽笑得合不攏嘴。」（圖擷取自Instagram）

鈔票花束的費用可以「自己控制」，花束容易親手製作，親手製作也能減輕「用錢解決」的「沒誠意感」。（圖擷取自Instagram）

除了鈔票花束之外也有「鈔票盒子」。（圖擷取自Instagram）

「鈔票盒子」在盒子一邊裝著花朵，一邊裝著紙鈔。（圖擷取自Instagram）

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