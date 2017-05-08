大選改變薩德部署？韓國防部：新政策未出爐立場不變
2017-05-08 14:53
韓國大選明天登場。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕韓國大選明天登場，韓國國防部發言人文尚均今天（8日）表示，大選過後，韓國防部將持續堅持現有立場，直到新政府做出新決策。
韓國總統候選人文在寅被看好當選總統，日前他曾反對薩德部署，外界提問上任後是否可能改變政策。《韓聯社》報導，韓國防部今天表示，在薩德問題上將堅持現有立場，直到新政府另做出決策。
另外被問到大選期間是否加強對北韓戒備，文尚均表示，目前警戒水平和軍事戒備水平保持不變。他也表示，新總統當選後，軍隊會立刻向其移交軍隊統帥權。
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