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徐曉冬微博「被消失」 網民驚：大師控制伺服器

中國MMA格鬥狂人徐曉冬。（翻攝自MMA徐曉冬微博）

2017-05-07  20:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國「格鬥狂人」徐曉冬在打敗「太極宗師」魏雷後聲名大噪，更常在微博上向各門派挑釁，引來傳統武術界不滿。不過今天徐曉冬的微博卻不見了、疑似遭封鎖，中國網民驚訝留言，大師功力好深，連電腦伺服器的數據都能控制。

綜合報導指出，許多中國網民今天下午在微博尋找徐曉冬的消息時，意外發現他的微博已經「被消失」，不只原來的連結開不了，搜尋用戶時也無法找到他的微博。只查到很多以「徐曉冬」為名、最近才剛建立的帳號而已。

徐曉冬微博遭刪引來中國網民熱議，有人驚訝直言，這些大師們的功力有夠深，連電腦伺服器的數據都能控制。也有人批評，「解決不了問題，解決提出問題的人。中華武功天下無敵了！​」

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  • 徐曉冬的微博現在已遭刪。（翻攝自MMA徐曉冬微博）

    徐曉冬的微博現在已遭刪。（翻攝自MMA徐曉冬微博）

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