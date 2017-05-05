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Uber創軟體「反調查」執法人員 美展開刑事偵辦

Uber為在非法及受限地區營運，研發出一套名為「Greyball」的「反調查」工具，藉此躲避執法人員的查緝，內幕遭踢爆後，美國司法部已展開刑事調查。（路透）

2017-05-05  16:36

〔即時新聞／綜合報導〕Uber在全球迅速擴張同時，也被不少醜聞纏身，除了性騷擾、性別歧視、竊取Google母公司技術、駭進蘋果加州總部等等之外，還研發出一套名為「Greyball」的「反調查」工具，目的在於躲避世界各地政府單位的查緝，讓Uber能在被禁止或受限制的區域營運，雖Uber在3月份時就承諾不會再用這件軟體，但美國司法部已將全案納入刑事調查偵辦中。

綜合外媒報導，《紐約時報》3月份時報導Uber利用「Greyball」躲避執法人員審查，事件曝光後Uber立即承諾禁止員工再度使用該軟體。

但美國政府司法部日前已針對Uber公司利用秘密軟體規避查緝一事，開始展開刑事調查，據消息人士指出，目前調查仍在初級階段。

Uber自2014年來，已在美國及海外市場包括中國、澳洲、及南韓等地廣泛使用「Greyball」，該軟體能運用演算法，抓取執法人員的個資，搜尋並標記在非法及受限地區的執法人員，遭標記執法人員將下載到假的Uber App，在地圖上顯示的不是幽靈車就是沒有車輛服務，用躲避執法人員達到更廣大營利目的手段，讓外界不敢置信。

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