澳洲母親殺8童 遭診精神異常無罪

2017-05-04 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名母親殺死7名兒女和1名姪女，今日由昆士蘭健康法庭（Queensland's Mental Health Court）判定精神異常，免除其刑事責任。

2014年底，20歲的路易斯（Lewis）在家中發現弟弟妹妹的屍體，自己的母親泰黛（Raina Thaiday）則在行兇後自殘送醫。受害者共4名男孩和4名女孩，其中有7名泰黛的兒女和1名姪女，年齡從18個月到14歲都有。

根據BBC報導，法庭判決現年40歲的泰黛被診斷出患有嚴重的「思覺失調症」（舊譯：精神分裂症），不需對其行為負刑事責任。診斷的醫師們表示，泰黛承認殺害了8位孩子，但她相信自己必須保護家人免於邪靈入侵，在聽到神秘的「訊息」後才痛下毒手並以此「解救他們」。

泰黛在犯案前並無任何犯罪前科，也從未就醫治療精神疾病。泰黛在審判結束後仍繼續接受治療當中，未來是否會回到社會正常生活並不清楚。