| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北市光復路下陷封閉 林欽榮：5/5第一階段道路開通 PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 國際

林榮基赴美出席國會聽證 將替李明哲發聲

2017-05-03  17:47

〔即時新聞／綜合報導〕我國非政府組織工作者李明哲仍遭中國拘留至今，曾有相同遭遇的香港銅鑼灣書店前店長林榮基表示，他在今晚出席美國國會聽證會時，將替李明哲發聲。

林榮基向香港《蘋果日報》透露，銅鑼灣書店瑞典籍股東桂民海至今仍下落不明，時間已長達1年半，批評中國政府連罪名都沒有公布，也不知有無經過法庭審訊。

此外，林榮基也相當關心李明哲的狀況，對台灣有部分人士批評李明哲妻子李凈瑜感到相當不解，「台灣有些人講得好離譜，完全扭曲事實，受害者可以變加害者，有這種道理？」

因此，林榮基將在今晚出席美國國會聽證會時，呼籲美方關注桂民海與李明哲關押事件，希望至少在言論上能對中國政府施以壓力，「我們可以做得到的，我們都會發聲。」他也強調，雖然不知道美國政府做不做得到，「但我會盡一分力去做。」

林榮基還提到，前陣子低調訪台，是因為台、中關係十分緊張，想要儘量低調，「即使有人保護你，自己一不留神就死啦。」另外，有不少人希望他能重新經營書店，他透露，有考慮在台灣重新開張，但可能要過一陣子才能處理這件事。

廣告
  • 前香港銅鑼灣書店店長林榮基將出席美國會聽證會，他表示，將替李明哲和桂民海發聲。（資料照，記者趙世勳攝）

    前香港銅鑼灣書店店長林榮基將出席美國會聽證會，他表示，將替李明哲和桂民海發聲。（資料照，記者趙世勳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 李明哲 林榮基 美國 美國國會 銅鑼灣
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韓式雞腿
好簡單！蘋果玫瑰塔
日式拉麵源自中國？
味噌湯不能用煮的？
轉寄

標題：林榮基赴美出席國會聽證 將替李明哲發聲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月3日‧星期三‧丁酉年四月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.