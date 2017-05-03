林榮基赴美出席國會聽證 將替李明哲發聲
2017-05-03 17:47
〔即時新聞／綜合報導〕我國非政府組織工作者李明哲仍遭中國拘留至今，曾有相同遭遇的香港銅鑼灣書店前店長林榮基表示，他在今晚出席美國國會聽證會時，將替李明哲發聲。
林榮基向香港《蘋果日報》透露，銅鑼灣書店瑞典籍股東桂民海至今仍下落不明，時間已長達1年半，批評中國政府連罪名都沒有公布，也不知有無經過法庭審訊。
此外，林榮基也相當關心李明哲的狀況，對台灣有部分人士批評李明哲妻子李凈瑜感到相當不解，「台灣有些人講得好離譜，完全扭曲事實，受害者可以變加害者，有這種道理？」
因此，林榮基將在今晚出席美國國會聽證會時，呼籲美方關注桂民海與李明哲關押事件，希望至少在言論上能對中國政府施以壓力，「我們可以做得到的，我們都會發聲。」他也強調，雖然不知道美國政府做不做得到，「但我會盡一分力去做。」
林榮基還提到，前陣子低調訪台，是因為台、中關係十分緊張，想要儘量低調，「即使有人保護你，自己一不留神就死啦。」另外，有不少人希望他能重新經營書店，他透露，有考慮在台灣重新開張，但可能要過一陣子才能處理這件事。
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