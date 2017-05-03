韓大選前最後民調 文在寅支持率破4成大幅領先
2017-05-03 11:26
南韓總統大選進入最後一週衝刺，根據選前最後1次民調顯示，共同民主黨的候選人文在寅持續以逾4成支持率，穩坐第一。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統大選進入最後一週衝刺，根據選前最後1次民調顯示，共同民主黨的候選人文在寅持續以逾4成支持率穩坐第1，自由韓國黨候選人洪準杓追上國民之黨候選人安哲秀，兩人同為18.6％，並列第2。
根據《韓聯社》報導，CBS電視台新聞節目委託民調機構Realmeter，於1日至2日進行調查，文在寅支持率為42.4％、國民之黨的安哲秀與自由韓國黨的洪準杓同為18.6％、正義黨沈相奵7.3％、正黨劉承旼為4.9％，這是大選之前可以公開的最後1次民調，依然呈現這次大選「1強2中2弱」的局面。
不過值得注意的是，執政黨自由韓國黨候選人洪準杓的支持率，較前一次大幅上升8.4個百分點，他曾多次在競選場合當場下跪懇求支持，但也常失言說出許多歧視女性和同性戀的言語，更自爆曾助同學迷姦女生，引起眾多批評。
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