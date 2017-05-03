| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
疑重心不穩 拖吊水泥車翻覆國道 PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 國際

韓大選前最後民調 文在寅支持率破4成大幅領先

南韓總統大選進入最後一週衝刺，根據選前最後1次民調顯示，共同民主黨的候選人文在寅持續以逾4成支持率，穩坐第一。（歐新社）

2017-05-03  11:26

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統大選進入最後一週衝刺，根據選前最後1次民調顯示，共同民主黨的候選人文在寅持續以逾4成支持率穩坐第1，自由韓國黨候選人洪準杓追上國民之黨候選人安哲秀，兩人同為18.6％，並列第2。

根據《韓聯社》報導，CBS電視台新聞節目委託民調機構Realmeter，於1日至2日進行調查，文在寅支持率為42.4％、國民之黨的安哲秀與自由韓國黨的洪準杓同為18.6％、正義黨沈相奵7.3％、正黨劉承旼為4.9％，這是大選之前可以公開的最後1次民調，依然呈現這次大選「1強2中2弱」的局面。

不過值得注意的是，執政黨自由韓國黨候選人洪準杓的支持率，較前一次大幅上升8.4個百分點，他曾多次在競選場合當場下跪懇求支持，但也常失言說出許多歧視女性和同性戀的言語，更自爆曾助同學迷姦女生，引起眾多批評。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 南韓大選 大選 民調
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韓式雞腿
好簡單！蘋果玫瑰塔
日式拉麵源自中國？
味噌湯不能用煮的？
轉寄

標題：韓大選前最後民調 文在寅支持率破4成大幅領先


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月3日‧星期三‧丁酉年四月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.