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太極大師10秒遭KO 中國官方發聲明：違反技術規律

中國太極宗師魏雷（倒地白衣者），被綜合格鬥（MMA）狂人徐曉冬打趴倒地。（圖擷自YouTube）

2017-05-03  09:18

〔即時新聞／綜合報導〕號稱中國太極宗師的魏雷才10秒就遭到現代格鬥教練徐曉冬KO，引發震撼，事件快速擴大，太極與搏擊界再傳約戰，被媒體形容是中原武林即將上演血雨腥風，中國官方出面講話，國家體育總局武術運動管理中心發表聲明，指武術對決現代搏擊「沒有可比性」、「違反競技規律」。

綜合媒體報導，中國武術各界對於太極敗在格鬥之下，十分在意，出面發聲的人越來越多，指這只是一場炒作，但徐曉冬狂語更多，如點名對戰馬雲保鏢李天金、太極實戰家王占軍、武僧一龍；接受各武林掌門的「無限制規則」的挑戰，10分鐘內未分勝負則算平局；可以接受車輪戰之類。

國家體育總局武術運動管理中心訓練競賽三部處長周金彪指出，「武術對決現代搏擊沒有可比性」，指兩者「比賽」不具普遍性及平等，且「違反競技規律」，「用這樣的比賽決高下，偏頗而不科學」。

他還指出，太極「具有健身、養生的功能」，但「現代搏擊、格鬥則是競技類項目」，「放在一起比高低並不合適」。

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