美大學生校園持刀砍殺 釀1死3傷後被捕
2017-05-02 11:09
美國德州奧斯汀大學當地時間星期一（1日）下午，發生校園攻擊案，共造成1死3傷。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國德州奧斯汀大學當地時間星期一（1日）下午，發生校園攻擊案，大學生懷特（Kendrex J. White）手持大型獵刀砍殺其他4名男學生，造成1死3傷後被捕，目前尚不知其作案動機。
據《華盛頓郵報》報導，當地警察單位於下午1時49分接到報案電話，兩分鐘內警察就趕赴現場喝斥兇手放下武器，懷特乖乖束手就擒被警方逮捕，但已有4位男大生遭到砍傷，其中一人送醫不治。
警方已拘留並正在訊問懷特，德州奧斯汀大學於案發後，取消星期一的所有課程和活動，不過警方指出，校園裡應不會有後續的威脅出現。
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