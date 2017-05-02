| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
美大學生校園持刀砍殺 釀1死3傷後被捕
 首頁 > 國際

美大學生校園持刀砍殺 釀1死3傷後被捕

美國德州奧斯汀大學當地時間星期一（1日）下午，發生校園攻擊案，共造成1死3傷。（美聯社）

2017-05-02  11:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州奧斯汀大學當地時間星期一（1日）下午，發生校園攻擊案，大學生懷特（Kendrex J. White）手持大型獵刀砍殺其他4名男學生，造成1死3傷後被捕，目前尚不知其作案動機。

據《華盛頓郵報》報導，當地警察單位於下午1時49分接到報案電話，兩分鐘內警察就趕赴現場喝斥兇手放下武器，懷特乖乖束手就擒被警方逮捕，但已有4位男大生遭到砍傷，其中一人送醫不治。

警方已拘留並正在訊問懷特，德州奧斯汀大學於案發後，取消星期一的所有課程和活動，不過警方指出，校園裡應不會有後續的威脅出現。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 持刀 持刀砍人 校園 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒菜肉捲
好簡單！蔥烤吳郭魚
馬鈴薯燉肉有訣竅！
保溫杯去漬４妙方
轉寄

標題：美大學生校園持刀砍殺 釀1死3傷後被捕


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月2日‧星期二‧丁酉年四月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.