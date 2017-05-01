朴槿惠涉受賄案明預審 朴是否親自出庭受關注
2017-05-01 23:58
〔即時新聞／綜合報導〕韓國前總統朴槿惠4月17日正式被韓國檢方起訴，起訴內容包括強迫企業出資、收受鉅額賄賂、濫權等18項罪名，涉嫌收受賄賂592億韓元（約15.8億元新台幣）。南韓首爾中央地方法院將於明（2）天，對朴槿惠涉嫌受賄案進行首場預審，朴槿惠是否會親自出庭，受到各界關注。
綜合媒體報導，預審是在正式審理前整理論點的程序性聽證，被告沒有出庭的義務，可委任律師代表出庭。
當地媒體猜測，由於朴槿惠平時不愛與外界接觸，不喜出門，因此認為他缺席這次預審的可能性較大。不過也有媒體指出，朴槿惠可能利用這次機會，親自出庭表明清白。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 放棄「美墨長城」 川普政府預算案終於過關
- 再攀聖母峰 「瑞士機器」失足亡
- 《中英對照讀新聞》Cassini Survives First "Grand Finale" Dive 卡西尼號倖存於首次「最終任務」俯衝
- 墨西哥奶奶高齡116 卻因「過老」領不到福利金
- 土總統再炒4000公僕 封鎖維基百科
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 憾！才拍好婚紗 女星遭醉漢連捅2刀斃命
- 彰化警匪追逐開槍 毒犯駕車撞10多輛機車、2路人
- 曾是現代周處除蜂害 老山辭世
- 立委：婦聯會若解散 財產應充公
- 自由共和國》鄭秀玲／關鍵時刻 前瞻建設宜更前瞻
- 為設龍崎掩埋場 議員爆料里長選舉一票8千元
- 海巡前瞻計畫新艦採沱江艦型？ 海巡署：尚在審議
- 《謠言終結站》暈車貼片 不會傷害視力
- 奧蘭多肘擊 打斷《龍紋身的女孩》鼻梁
- 建仔大聯盟處女秀 等12年今重見
- 才女作家遭誘姦 高市議員5/2公布狼師姓名
- 前女友被帶壞吸毒 男大生揮拳打歪人右眼
- 新知》天天喝代糖飲料 腦中風、失智症風險增近3倍
- 《北市》8旬長者優先看診 聯醫中興院區試辦
- 自稱檢舉達人謊報來亂！ 高市警不排除祭出罰則
- yes123求職網調查》一例一休 工時不降反增
- （專訪）不曾遇過性騷擾 林志玲自揭原因是...
- 獨家》補助薪水進不到社工口袋？ 社會局：加強查核
- 台南》警所鐵馬元氣站 疑難雜症「急救站」
- 逾半世紀古亭畚 遊客驚喜好古錐
- 唐鳳不主動用「假新聞」3個字 柯P:自己常常用
- 台南》仿鄭成功登陸 「外籍傭兵」賣力演出
- 要打給幼子看 火哥老當益壯
- 勞保年金若修惡 勞團：抗爭到底
- 自由廣場》與美國Uber司機聊天
- 仰德傳承賽》林冠伯拉尾盤 新生代出頭天
- 綾瀨遙F奶縮水 寫真集賣不到白石麻衣的2成
- 下碎石坡墜谷 女山友魂斷奇萊
- 「花招多、不持久」E奶辣模這樣看台男
- 自己的回憶自己救！居民連署捍衛東豐自行車道
- 豁出去！盪鞦韆式做愛後 台女星當眾自慰不清場
- 網球》保時捷女網賽 莎娃四強止步 法網等外卡
- 輔大：蔣銅像退出校園
- 「小小正義使者」體驗活動夯 彰警開放3梯次報名
- 動態測試 捷運電聯車載沙包
- 罕病蔡貝貝開球「緊張得要死」
- 綽號老三 曾是劉宅血案嫌疑人
- 6千多家幼兒園空氣品質 環保署擬納管
- 如果蔣中正在德國，還會不會有銅像?
- 自由廣場》退休金要準備多少？ 金管會試算軟體有問題
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：朴槿惠涉受賄案明預審 朴是否親自出庭受關注
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分