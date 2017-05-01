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朴槿惠涉受賄案明預審 朴是否親自出庭受關注

2017-05-01  23:58

〔即時新聞／綜合報導〕韓國前總統朴槿惠4月17日正式被韓國檢方起訴，起訴內容包括強迫企業出資、收受鉅額賄賂、濫權等18項罪名，涉嫌收受賄賂592億韓元（約15.8億元新台幣）。南韓首爾中央地方法院將於明（2）天，對朴槿惠涉嫌受賄案進行首場預審，朴槿惠是否會親自出庭，受到各界關注。

綜合媒體報導，預審是在正式審理前整理論點的程序性聽證，被告沒有出庭的義務，可委任律師代表出庭。

當地媒體猜測，由於朴槿惠平時不愛與外界接觸，不喜出門，因此認為他缺席這次預審的可能性較大。不過也有媒體指出，朴槿惠可能利用這次機會，親自出庭表明清白。

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  • 南韓首爾中央地方法院將於明天，對朴槿惠涉嫌受賄案進行首場預審。（路透社）

    南韓首爾中央地方法院將於明天，對朴槿惠涉嫌受賄案進行首場預審。（路透社）

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